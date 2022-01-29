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Сегодня, 21:30

Карлсен досрочно выиграл турнир в Вейк-ан-Зее

Роман Шишов
Корреспондент

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен досрочно стал победителем шахматного турнира в нидерландском Вейк-ан-Зее. Норвежец в предпоследнем туре черными обыграл американца Фабиано Каруану, что принесло итоговую победу.

Для Карлсена это уже восьмой титул в Вейк-ан-Зее.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в 12-м туре черными фигурами проиграл американцу Сэму Шенкленду. Другой россиянин Андрей Есипенко белыми сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.

Отметим, что турнир проводится с 1938 года. Его выигрывали многие советские и российские гроссмейстеры.

Магнус Карлсен
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Карякин проиграл Шенклэнду на супертурнире в Вейк-ан-Зее
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