Карлсен досрочно выиграл турнир в Вейк-ан-Зее

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен досрочно стал победителем шахматного турнира в нидерландском Вейк-ан-Зее. Норвежец в предпоследнем туре черными обыграл американца Фабиано Каруану, что принесло итоговую победу.

Для Карлсена это уже восьмой титул в Вейк-ан-Зее.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в 12-м туре черными фигурами проиграл американцу Сэму Шенкленду. Другой россиянин Андрей Есипенко белыми сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.

Отметим, что турнир проводится с 1938 года. Его выигрывали многие советские и российские гроссмейстеры.