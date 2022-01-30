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Сегодня, 21:00

Карякин занял пятое место на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Иван Шитик
Корреспондент

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял пятое место на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее.

В последнем туре Карякин белыми фигурами на 64-м ходу переиграл индийца Видита Сантоша Гуджрати, еще один россиянин Андрей Есипенко черными проиграл Рамешбабу Прагнанандхе из Индии.

В субботу победителем турнира досрочно стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в последнем туре он автоматически получил очко, так как его соперник, российский гроссмейстер Даниил Дубов, снялся с соревнований из-за коронавируса.

Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
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