Карякин занял пятое место на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял пятое место на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее.

В последнем туре Карякин белыми фигурами на 64-м ходу переиграл индийца Видита Сантоша Гуджрати, еще один россиянин Андрей Есипенко черными проиграл Рамешбабу Прагнанандхе из Индии.

В субботу победителем турнира досрочно стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в последнем туре он автоматически получил очко, так как его соперник, российский гроссмейстер Даниил Дубов, снялся с соревнований из-за коронавируса.