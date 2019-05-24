Грищук вышел в финал этапа "Гран-при" ФИДЕ в Москве

Александр Грищук стал первым финалистом первого этапа "Гран-при" ФИДЕ, который проходит в Москве. Во второй партии полуфинала россиянин победил американца Хикару Накамуру и выиграл матч со счетом 1,5:0,5

Во втором полуфинале еще один представитель России Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Второй финалист определится на тай-брейке 25 мая.

На тай-брейке будут сыграны две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства – две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем – две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель все равно не выявлен, то он определится в "Армагеддоне".​