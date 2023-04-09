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Горячкина: «Лижэнь нервничает в первой партии против Непомнящего»

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Российский гроссмейстер Александра Горячкина прокомментировала первую партию матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«По Дин Лижэню видно, что в первой партии он чуть-чуть нервничает. Эта его беготня от столика до зоны отдыха — он же вообще не сидит за доской. Мне кажется, это нервное. Ян примерно так же себя вел в матче в Дубае против Магнуса Карлсена», — цитирует Горячкину ТАСС.

Первая партия за мировую шахматную корону проходит в воскресенье, 9 апреля, в Астане. Россиянин начинает белыми фигурами.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэнь сразятся за мировую шахматную корону в Астане

Источник: https://tass.ru/sport/17484377
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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