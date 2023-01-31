Горячкина поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире «Шахматные звезды»-2023

Вице-чемпионка мира Александра Горячкина в интервью «СЭ» объяснила, почему ей не удалось показать высокий результат на московском турнире «Шахматные звезды».

— Как впечатления от второго турнира «Шахматные звезды»?

— Мне очень нравится этот турнир, потому что организация просто на топ-уровне. Лучшая, что я видела в своей карьере. Поэтому я сюда приезжаю с радостью. Плюс сыграть с такими сильными мужчинами получается очень и очень редко.

— Комментатор Сергей Шипов отмечал, что девушкам очень тяжело соревноваться с гроссмейстерами такого уровня, поэтому он радуется даже за каждую ничью представителей вашей троицы. На деле очень тяжело?

— Тяжело, но и жаловаться не стоит. Надо сильнее играть.

— Александр Грищук уверенно выиграл турнир по блицу, одержав 11 побед в 18 партиях. Чувствуется, что трехкратный чемпион мира по блицу на голову выше всех остальных участников именно в этой дисциплине?

— Про всех других не могу говорить, но по сравнению со мной чувствуется. А так Артемьев тоже очень сильный блицор. Чувствуется, что ему отлично подходит этот контроль времени.

— Прошлой осенью вы играли на «Шахматных звездах» сразу после "Гран-при ФИДЕ" в Казахстане. Сейчас было полегче?

— В прошлый раз было тяжелее, потому что была уставшая. Но тогда я приехала из Астаны и знала, что нахожусь в форме. Сейчас я была отдохнувшая, но периодически совершала одноходовые зевки. Явно не хватало игровой практики. Хотя готовилась к этому турниру. С другой стороны, набрала столько же очков, сколько и в прошлый раз.

— В блице у вас получалось получше, чем в рапиде?

— Да, неожиданно одержала три победы в блице. Причем все они пришлись на последние четыре тура. Разыгралась под конец, но общую ситуацию было уже не исправить.