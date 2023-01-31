Горячкина считает, что вряд ли получит шенгенскую визу для участия в европейских стартах

Вице-чемпионка мира, второй номер женского рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» отметила, что ей сложно строить планы относительно участия в международных турнирах.

- А какие-то планы наметили на 2023-й? В каких турнирах сыграет помимо серии «Гран-при ФИДЕ«?

— Честно, не знаю. У меня нет виз. Поэтому этапы «Гран-при» могут пройти без меня. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— А уже понятно, где вы должны играть?

- В Индии и Польше. Причем Индия запланирована на март, но сроков проведения по-прежнему нет. С Польшей вообще беда. Они точно не хотят видеть российских игроков на своем этапе. И, насколько я знаю, ФИДЕ не хочет его переносить. (Две лучшие шахматистки серии выходят в турнир претенденток ФИДЕ-2023/24, каждая из 16 шахматисток должна сыграть в трех этапах из четырех. В Астане Горячкина стала второй.)

— Предпримете же попытку получить шенгенскую визу?

— Попытаюсь, но вероятность ее получения считают минимальной. В целом в этом году поиграю для себя, в свое удовольствие. У меня есть приглашения на некоторые турниры. Но опять же многое упирается в получение визы.