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Сегодня, 18:00

Шахматистка Горячкина заявила, что хотела бы поскорее забыть 2022 год

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Александра Горячкина и Сергей Карякин.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Вице-чемпионка мира, второй номер женского рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» призналась, что еще не оправилась от поражения в полуфинале турнира претендентов от китаянки Тань Чжунъи.

«Отошла ли я от того мини-матча? Пока нет, — отметила «СЭ» Горячкина. — Одного маленького января мне не хватило. Вообще хочется забыть прошлый год как страшный сон».

Также российская шахматистка рассказала за счет чего китайские шахматистки уже пять лет удерживают чемпионский титул.

«Их как-то правильно настраивают на единичные турниры. Например, Лэй Тинцзе (шестой номер женского рейтинга ФИДЕ. - Прим. «СЭ») отказалась от участия в «Гран-при», хотя могла бы и поиграть. Они не приезжают на Кубок мира. Но в ключевых стартах у них в последнее время получается выигрывать. Не знаю, случайность это или тенденция», — сказала Горячкина.

 
Александра Горячкина. «У меня нет виз, поэтому многие турниры в 2023 году могут пройти без меня». Горячкина может не попасть на турнир претендентов

 

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