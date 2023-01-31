Шахматистка Горячкина заявила, что хотела бы поскорее забыть 2022 год

Вице-чемпионка мира, второй номер женского рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» призналась, что еще не оправилась от поражения в полуфинале турнира претендентов от китаянки Тань Чжунъи.

«Отошла ли я от того мини-матча? Пока нет, — отметила «СЭ» Горячкина. — Одного маленького января мне не хватило. Вообще хочется забыть прошлый год как страшный сон».

Также российская шахматистка рассказала за счет чего китайские шахматистки уже пять лет удерживают чемпионский титул.

«Их как-то правильно настраивают на единичные турниры. Например, Лэй Тинцзе (шестой номер женского рейтинга ФИДЕ. - Прим. «СЭ») отказалась от участия в «Гран-при», хотя могла бы и поиграть. Они не приезжают на Кубок мира. Но в ключевых стартах у них в последнее время получается выигрывать. Не знаю, случайность это или тенденция», — сказала Горячкина.