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9 октября, 15:00

«Каждый решает сам, как выкрутиться». Горячкина высказалась на тему смены спортивного гражданства

Горячкина высказалась на тему смены спортивного гражданства
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Горячкина.
Фото Владимир Барский

Российский гроссмейстер Александра Горячкина в интервью «СЭ» высказалась на тему смены спортивного гражданства. Она отметила, что не считает таких людей предателями.

— Что вы думаете о том, что в это время некоторые россияне решают сменить спортивное гражданство?

— Я лояльно отношусь к этому. Я считаю, что спорт — это работа. Здесь все спортсмены вправе искать место, где им будет лучше, выгоднее. Предателями я таким людей не называю.

— Таких спортсменов стоит понять?

— Если студенты уезжают на учебу в другую страну — это же не предательство. Почему спортсмены не могут? Опять же, спортивный век очень короткий. В разных видах спорта могут быть тяжелые нагрузки. Каждый решает сам, как выкрутиться.

— Вы бы сами могли пойти на это?

— Пока нас в шахматах не так сильно зажимают. Пока вопрос не стоит. И в будущем, надеюсь, не будет стоять.

Полностью интервью Горячкиной «СЭ» читайте здесь

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