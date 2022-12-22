ФШР провела фестиваль «Дань памяти»

В декабре в Москве и Ярославской области прошел фестиваль «Дань памяти», посвященный выдающимся российским шахматистам и тренерам.

В программу вошли финал детского Кубка России среди мальчиков до 9, 11, 13 лет и юношей до 15 лет, посвященный памяти Александра Сергеевича Никитина; финал детского Кубка России среди девочек до 9, 11, 13 лет и девушек до 15 лет, посвященный памяти Людмилы Сергеевны Белавенец; Мемориал Марка Израилевича Дворецкого; финал БЛИЦ «Гран-при России» среди мужчин, посвященный памяти Юрия Львовича Авербаха; финал БЛИЦ «Гран-при России» среди женщин, посвященный памяти Юрия Рафаэловича Дохояна; а также блицтурнир среди ветеранов, посвященный памяти Евгения Эллиновича Свешникова.

Финалы детского Кубка России состоялись в Ярославской области. Победителями в своих группах стали Роман Шогджиев, Виктория Махина, Руслан Минхайдаров, Аделина Абасова, Алексей Суриков, Ульяна Дудкина, Леонид Левченко и Олеся Власова.

Турнир памяти заслуженного тренера СССР Марка Дворецкого проводился в Москве в виде командного турнира. За дружину «Ученики Дворецкого» выступали гроссмейстеры Алексей Дреев, Вадим Звягинцев, Александр Рязанцев и Иван Попов. Им противостояла «Юниорская сборная России» в составе: гроссмейстеры Арсений Нестеров и Володар Мурзин, международные мастера Рудик Макарян и Алексей Гребнев.

По итогам сражений в классические и быстрые шахматы победу с минимальным счетом 32,5:31,5 одержали юниоры.

Финал БЛИЦ «Гран-при России», посвященный памяти Юрия Авербаха, выиграл гроссмейстер Александр Грищук. Женский гроссмейстер Александра Оболенцева первенствовала в финале БЛИЦ «Гран-при России» среди женщин памяти Юрия Дохояна. Победителем блицтурнира среди ветеранов, посвященного памяти Евгения Свешникова, стал гроссмейстер Сергей Ионов.

На закрытии помимо награждения призеров соревнований состоялось вручение ежегодной премии имени Марка Дворецкого. Эту премию, учрежденную по инициативе президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, получают юные российские таланты для занятий со своими тренерами. В этом году премии были удостоены: Валерия Клейменова и тренер Юрий Якович, Ромам Шогджиев и тренер Михаил Шерешевский, Диана Преображенская и тренер Дмитрий Кряквин, Артем Усков и тренер Владимир Добров.

(Этери Кублашвили)