Федерация шахмат России официально перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), сообщает ТАСС.

За включение ФШР проголосовали 29 делегатов ACF, против — 1, воздержались — 6.

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран.

Таким образом, ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.