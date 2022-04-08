Карякин прокомментировал поступок украинок Музычук по отстранению России от ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о поступке украинок Анны и Марии Музычук.

Ранее украинские шахматистки отказались поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов.

«Я считаю, что Мария и Анна Музычук являются прекрасными спортсменками и великими шахматистками. Я их знаю с детства, но понятно, что сейчас мы находимся по разные стороны баррикад. Но в целом я их очень уважаю как шахматисток и уверен, что для них спортивные принципы не пустой звук и они привыкли побеждать за доской. Поэтому скажу, что их решение меня сильно не удивило и я считаю, что оно правильное», — приводит слова Карякина РИА «Новости».

Мария Музычук является 15-й чемпионкой мира по классическим шахматам. Анна Музычук — двукратная чемпионка мира по блицу, победительница первенства мира по быстрым шахматам и трехкратная чемпионка Европы.