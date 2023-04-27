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Дин Лижэнь сравнил матч в Астане с противостоянием Ананда и Топалова

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь подвел итоги 13-й партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего, который проходит в Астане. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 6,5-6,5.

«Когда я совершил прорыв в центр, то у меня была очень комфортная позиция, — отметил на пресс-конференции Дин Лижэнь. — Но после этого я не нашел лучшее продолжение, растеряв преимущество. Обидно, но у меня будет возможность сыграть на победу в 14-й партии белыми. На какой матч в истории похоже наше противостояние? Наверное, на матч Ананда и Топалова в Софии (2010 год). Тогда Виши удалось выиграть в заключительной партии».

В матче 2010 года было зафиксировано пять результативных партий в 12 турах. В Астане соперники уже одержали по три победы.

29 апреля состоится последняя, 14-я партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тайбрейк (он пройдет 30 апреля).

Шахматы
Веселин Топалов
Вишванатан Ананд
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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