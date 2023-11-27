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Сегодня, 09:29

ФШР покроет расходы Гребнева для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу

Виктория Кравченко
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Директор ФШР Александр Ткачев заявил, что Алексей Гребнев получит финансовую поддержку от Федерации шахмат России (ФШР) для участия в предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу в Узбекистане. Турнир пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде.

«Следующим важнейшим международным стартом для Алексея станет мужской чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет в конце декабря в Узбекистане. Все расходы по участию Алексея Федерация шахмат России берет на себя», — цитирует Ткачева ТАСС.

24 ноября Гребнев выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей до 18 лет, обеспечив себе победу за тур до конца турнира. У него 9 побед, а также 1 ничья и 1 поражение. Г

Источник: https://tass.ru/sport/19385233
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