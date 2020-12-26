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Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил о смерти матери

Гарри Каспаров с мамой. Фото Twitter
Гарри Каспаров с мамой. Фото Twitter
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Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в Twitter сообщил о смерти своей матери Клары Каспаровой.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине моей мамы, Клары Каспаровой. Моя ролевая модель, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама», — написал Каспаров.

Соболезнования Каспарову уже выразила Федерация шахмат России на официальном сайте.

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