Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил о смерти матери

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в Twitter сообщил о смерти своей матери Клары Каспаровой.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине моей мамы, Клары Каспаровой. Моя ролевая модель, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама», — написал Каспаров.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 25, 2020

Соболезнования Каспарову уже выразила Федерация шахмат России на официальном сайте.