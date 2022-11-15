Анатолий Карпов выписан из больницы
Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал «СЭ» о том, что Анатолий Карпов выписан из больницы.
«Анатолия Евгеньевича отпустили из больницы домой. Он доволен. Настроение отличное! Будет лечиться амбулаторно. Передает всем большой привет!» — сказал Степанян «СЭ».
31 октября стало известно, что 71-летний гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения.
Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.
Источник: https://tass.ru/sport/16333407
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