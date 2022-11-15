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15 ноября, 18:24

Анатолий Карпов выписан из больницы

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал «СЭ» о том, что Анатолий Карпов выписан из больницы.

«Анатолия Евгеньевича отпустили из больницы домой. Он доволен. Настроение отличное! Будет лечиться амбулаторно. Передает всем большой привет!» — сказал Степанян «СЭ».

31 октября стало известно, что 71-летний гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения.

Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/16333407
Анатолий Карпов
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