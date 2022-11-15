Анатолий Карпов выписан из больницы

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал «СЭ» о том, что Анатолий Карпов выписан из больницы.

«Анатолия Евгеньевича отпустили из больницы домой. Он доволен. Настроение отличное! Будет лечиться амбулаторно. Передает всем большой привет!» — сказал Степанян «СЭ».

31 октября стало известно, что 71-летний гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения.

Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.