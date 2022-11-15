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15 ноября, 20:55

Жена Карпова — о здоровье гроссмейстера: «Чувствует себя хорошо, пьет гранатовый сок»

Жена Карпова рассказала о состоянии здоровья гроссмейстера после выписки из больницы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Жена чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья рассказала о том, как чувствуте себя гроссмейстер. 15 ноября 71-летний Карпов был выписан из больницы.

«Чувствует он себя хорошо, пьет гранатовый сок и очень радуется, что наконец-то оказался дома», — приводит слова Натальи «КП Спорт».

31 октября стало известно, что гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения.

Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: КП Спорт
Анатолий Карпов
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