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15 ноября, 17:53

Помощник Карпова заявил, что гроссмейстер идет на поправку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Альберт Степанян, помощник чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии здоровья гроссмейстера.

«У Анатолия Евгеньевича без изменений: идет на поправку. На мобильной связи, но врачи не разрешают покидать больницу. Вряд ли его выпишут на этой неделе», — приводит слова Степаняна Sport24.

31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-11-15-pomoshchnik-karpova-u-anatoliya-yevgenyevicha-bez-izmeneniy-idet-na-popravku-vryadli-yego-vypishut-na-etoy-nedele
Анатолий Карпов
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