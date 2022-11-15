Помощник Карпова заявил, что гроссмейстер идет на поправку

Альберт Степанян, помощник чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии здоровья гроссмейстера.

«У Анатолия Евгеньевича без изменений: идет на поправку. На мобильной связи, но врачи не разрешают покидать больницу. Вряд ли его выпишут на этой неделе», — приводит слова Степаняна Sport24.

31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.