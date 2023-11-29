Чемпион мира до 18 лет Гребнев прокомментировал пикировку Крамника и Накамуры

Российский шахматист Алексей Гребнев, победивший в этом году на чемпионате Азии среди юниоров, а затем и на чемпионате мира до 18 лет, в интервью «СЭ» объяснил почему практически не играет в онлайн-шахматы.

— Пересекался с элитными гроссмейстерами онлайн?

— Я почти не играю в онлайн-шахматы. «Титульные вторники» и рапиды с призами, где в основном и происходят такие вещи, — «большое читерство», не моя история. Иногда играл в других турнирах, один раз встретился с Накамурой.

— Сейчас вокруг Хикару не самая здоровая обстановка. Что думаешь об их пикировке с Владимиром Крамником?

— Я не вдавался во все подробности этой истории. Посмотрел видео с Крамником, но в нем Владимир Борисович не обвиняет Накамуру в читерстве. Он просто хочет, чтобы люди из Chess.com проверили Хикару и других шахматистов из его списка. Статистика, которую приводит Крамник, действительно подозрительна. Но не хочется верить, что самые сильные шахматисты мира читерят.

— Да, это похоже на конец онлайн-шахмат.

— Согласен.