«Он упал на колени, и я заставил его написать на снегу имя Мохаммеда Али». Как Уилл Смит учился боксу

В 32 года актер совсем не умел драться. Но потом он получил роль в фильме «Али» и отправился на сбор с бывшим тренером Шугара Рэя Леонарда.

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53-летний Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время церемонии «Оскара».

Рок был ведущим церемонии. Перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм Рок пошутил над женой Смита — актрисой Джадой Пинкетт-Смит. «Джада, я люблю тебя. Очень жду, когда выйдет «Солдат Джейн 2», — сказал Рок. Таким образом он сравнил Пинкетт-Смит с солдатом Джейн — из-за лысой головы. В прошлом году актрисе пришлось побриться наголо из-за алопеции (патологическое выпадение волос).

Уилл Смит. Фото AFP

Уилла Смита это взбесило, он поднялся на сцену и отвесил Року смачную пощечину. Затем Смит сел на место и несколько раз выкрикнул что-то вроде «Закрой свой вонючий рот!».

Может показаться, что актер ударил комика кулаком. Но, судя по скриншотам и фотографиям, это все-таки была оплеуха. Пробей Смит кулаком, вероятно, случился бы нокаут — у Уилла есть определенные боксерские способности. В 2001-м на экраны вышел байопик «Али», где Мохаммеда Али сыграл как раз Смит. Перед съемками он прошел интенсивный лагерь под руководством бывшего тренера Шугара Рэя Леонарда — Даррела Фостера.



«Когда возникла идея фильма об Али, они начали искать тренеров по всему миру, — вспоминал Фостер в интервью Esquire. — Многие высококлассные тренеры могут хорошо подготовить вас, если вы уже что-то знаете, но немногие способны научить человека боксу с нуля. А Уилла нужно было обучать как раз с нуля — он вообще не умел драться. Он был атлетичен, играл в футбол, но не умел драться. Майкл Манн (режиссер фильма. — Прим. «СЭ») поговорил с кем-то, кто знал Шугара Рэя, и ему порекомендовали меня». <br> «Смит был звездой, но на меня это не могло подействовать — я прошел с Шугаром Рэем 20 тренировочных лагерей, готовил его к Роберто Дюрану, другим лучшим боксерам мира. Для меня Уилл Смит был похож на пятилетнего ребенка, который пришел в спортзал и сказал: «Эй, тренер, научишь меня драться?» — сказал тренер.

«Сначала они хотели нанять шеф-повара, тренера по физподготовке, тренера по боксу... Набрать целую команду, — отметил Фостер. — На это я им сказал, что несколько поваров на одной кухне — это плохо. Я не мог работать так, чтобы один человек работал над его плечевым поясом, а я ставил ему джебы. Я хотел быть шеф-поваром — чтобы избежать путаницы и травм, поэтому все сконцентрировал на себе. Наши тренировки начинались в 6 утра с бега — по 3-5 миль (5-8 километров. — Прим. «СЭ»). В 8 утра был завтрак, в 11 утра — боксерская тренировка, в 5 вечера — силовая тренировка. И так шесть дней в неделю».

«Я отвез Уилла на высокогорье — в Аспен, Колорадо, чтобы он понял, каково это — испытывать кислородное голодание, — вспоминал Фостер в интервью порталу NME. — Чтобы он осознал, что Али чувствовал в 14-м раунде боя с Джо Фрейзером. Помню, как заставил Уилла бегать и одновременно наносить удары. Он устал, упал на колени, и я заставил написать его имя Али на снегу. Он сказал тогда: «Теперь я понял, [что испытывал Али]».

«Да, он был мировой звездой, но оставался скромным парнем, — отметил тренер. — У него была философия, согласно которой ты начинаешь с ученика, потом переходишь в подмастерья, а уже потом становишься мастером. Он был достаточно скромен, чтобы понимать: «Я могу сделать это, но не могу сделать это». У нас было взаимное уважение. И он очень быстро прогрессировал».

По словам Фостера, три-четыре раза на площадку приезжал Мохаммед Али — в основном для того, чтобы скорректировать речь Смита в фильме. «Али часто говорил: «Нет человека, который говорил бы так, как я. Джо Фрээзер. Фрэээзер», — рассказал тренер.

Тренировочные сборы длились три месяца. Причем первая встреча Али и Смита состоялась только после того, как сборы завершились. «Он и его семья очень поддерживали этот проект, но я просил три месяца, чтобы потренироваться подальше от их глаз и уже показать нужный результат. Я три месяца тренировался с самым блестящим тренером по боксу на планете — Дарреллом Фостером», — вспоминал Смит в интервью Опре Уинфри.

Фильм «Али» собрал в прокате 87 миллионов долларов, Смит получил за главную роль 20 миллионов долларов и навыки бокса в качестве бонуса. А Смит продолжил тренироваться у Фостера. Более того, Фостер стал тренировать и Джаду Пинкетт-Смит и сыграл несколько эпизодических ролей в фильмах с участием Смита — «Я — легенда», «Хэнкок», «Фокус».