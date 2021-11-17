Сегодня в Сиднее очередную победу одержал Тим Цзю. Японец Такеши Иноуэ сопротивлялся все раунды, один раз побывал в нокдауне и был разгромлен. Что дальше?

Если постоянно долбить в одну точку — ты не пробьешь кирпичную стену. С высокой вероятностью ты сломаешь руку. Это Цзю после боя сказал: «Соперник был как кирпичная стена». Ну, Иноуэ пытался быть в этом поединке стеной. Даже перчатки он выбрал не для того, чтобы жестко бить, а те, в которых комфортнее защищаться. Нет, в этих японских перчатках, конечно, тоже можно вырубать людей, но именно защита в них становится эффективнее в силу особенностей конструкции. Иноуэ любит подраться, но не очень-то умеет это делать — из 17 выигранных боев он только пять завершил досрочно. Он не славился скоростью или изобретательностью, поэтому ажиотаж вокруг его поединка против Цзю мне не очень понятен. Ясно было, что шансов у японца нет.

Четыре раунда Иноуэ изображал терпеливо подбирающегося к сопернику боксера, «съедал» тяжелые джебы, принимал много ударов на защиту, но в пятом — побежал, причем, промахнувшись, потеряв Тима из виду, понял, что сейчас ему прилетит, — и, развернувшись спиной, двинулся в противоположную сторону от Цзю. Но не успел, был настигнут, и часть ударов попала в цель. Дальше был конец раунда, Такеши восстановился и стал еще аккуратнее в своих попытках атаковать.

Тим Цзю. Фото Getty Images

Зато Тимофей еще сильнее освободился и расслабился. На какое-то время даже почувствовал азарт, из боя исчезла монотонность, выросла плотность боевых действий, но через несколько раундов все опять стало как раньше. Правый хук был единственным ударом в арсенале японца, и бил он его, как правило, в тот момент, когда Цзю, попав свои один-два удара, смещался в сторону.

В общем, для сегодняшнего Тима Цзю трудно было подобрать еще менее опасного соперника. Ни одной сложной задачи не поставлено, кроме того, что в 20-м бою Цзю впервые прошел дистанцию 12 раундов. В последнем, кстати, рефери отсчитал Иноуэ нокдаун — он в очередной раз потерял баланс, Тим ударил, попав куда-то в плечо, и японец оказался на настиле ринга. Стена начала крошиться, но устояла.

? TSZYU DOMINATES INOUE ?



Tim Tszyu sails to an easy victory over Tekashi Inoue as he wins via unanimous decision



World title fight next? ?#TszyuInoue pic.twitter.com/19ioNuF5gH — The Boxing Index (@BoxingIndex) November 17, 2021

А мне вспомнилась фраза Брюса Ли: «Бить доски и кирпичи — это ерунда для сосунков. Доска никогда не даст сдачи». И для сегодняшнего Тима это был скверный бой с точки зрения конкуренции и качественного роста. Практически кирпич, не дающий сдачи. Частично потому, что сам Цзю ему не давал себя бить, но еще и потому, что Иноуэ не очень-то умелый боксер.

Полная арена зрителей, трансляции на телеканалах в разных странах — ринг и бойцы, все увешаны рекламой, с коммерческой точки зрения все говорит о том, что промоутер и Тимофей прекрасно себя чувствуют, зарабатывая деньги. Так что пусть вас не обманывают слова Цзю в ринге о том, что Чарло и Кастаньо (чемпионы мира в этом весе) «пусть наслаждаются медовым месяцем. Я иду за вами и разберусь с одним и вторым».

Для того чтобы большой бой состоялся, нужно несколько условий. Первое: Австралия должна стать чуть более открытой (Такеши Иноуэ отбывал карантин, а затем проходил подготовку тоже в Австралии). Или Тим должен переехать. Второе: Кастаньо или Чарло должны понимать, что за бой с Цзю заплатят больше, чем за любой другой с более доступным и открытым к переговорам оппонентом. Третье — откуда-то должна появиться эта куча денег, чтобы братья Роуз из No Limit Boxing не боялись рисковать Тимом Цзю, а Эл Хэймон выставил Джермелла Чарло или Брайана Кастаньо — да, у Хэймона контракт с обоими.

Отец боксера Костя Цзю настолько явно против боя с любым русским боксером в России, что этот вопрос даже и обсуждать как-то неловко. Получается, мы не ждем пока боя здесь, не ждем боев в США, ну и максимум можем надеяться, что следующий соперник будет крупнее, быстрее и мощнее, а не будет изображать стену. Потому что иначе это ерунда для сосунков. Не я сказал, Брюс Ли.

Но так или иначе, Цзю метнул через океан бумеранг. Думаю, чемпионы его поймают, нарисуют на нем в ответ нехорошие слова — и метнут его назад. И придется выбирать для охоты какую-то другую дичь. Хорошо, если я ошибаюсь.