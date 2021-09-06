Бельмондо выносил соперников в первом раунде. Но оставил бокс, чтобы не портить лицо

6 сентября на 89-м году жизни скончался великий Жан-Поль Бельмондо. Прежде чем стать актером, Жан-Поль начал карьеру боксера. Бокс сыграл важную роль в его жизни: подарил крепкую дружбу длиной в 70 лет и научил не сдаваться.

21 сентября 1948 года французский боксер Марсель Сердан стал чемпионом мира в среднем весе, победив американца Тони Зейла. 15-летний Бельмондо следил за этим поединком по радио и так вдохновился победой земляка, что уже через несколько дней записался в знаменитый боксерский зал «Авиа» в Порт-Сен-Мартене (район Парижа).

«Хулиганы не всегда такие, как вы думаете! — сказал Бельмондо в интервью журналу Paris Match в январе 2018 года. — Мне нравится бокс, потому что он заставлял меня мечтать, когда я был подростком. Затем я открыл двери клуба «Авиа», чтобы никогда больше не покидать этот спорт, чтобы бить, как Сердан! За исключением того, что у меня не было его таланта. Но я не терял времени и построил себя сам. Этот вид спорта очаровал мою жизнь».

На первой же тренировке Жан-Поль встал в спарринг с Шарлем Жераром, который в будущем тоже стал известным актером. Так началась их дружба, длившаяся больше 70 лет — в сентябре 2019-го Жерар скончался в возрасте 96 лет.

«Безумно это вспоминать сегодня, но наша дружба началась со сломанного носа Шарло — после моего апперкота слева», — вспоминал Бельмондо в интервью Le Figaro в 2019 году.

В 1949-м Жан-Поль начал карьеру любителя — и неплохо показал себя в ринге. На его счету девять боев: семь побед (три — нокаутом в первом раунде), одно поражение и одна ничья. Однако от карьеры боксера пришлось отказаться в пользу кино — из-за регулярных синяков на лице она стала бы невозможной. «Я остановился, когда лицо, которое я увидел в зеркале, начало меняться», — сказал Жан-Поль в интервью New York Times в далеком 1961-м.

Тем не менее Бельмондо и там остался предан любимому виду спорта — он не раз прославлял бокс в кино. Например, сыграл роль боксера в фильме «Старший Фершо» (1963 год), а в фильме «Ас из асов» (1982 год) был тренером. За вклад в развитие бокса в фильмах актер даже получил «Почетную перчатку» на церемонии вручения «золотых перчаток» во Франции 19 октября 2019 года.

«Я всегда отдавал дань уважения боксу в своих фильмах. Боксеры вызывают у меня уважение своим мужеством», — сказал Жан-Поль после церемонии.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт. По словам актера, справиться с его последствиями ему помогли спорт и философия бокса.

«Спорт избавил меня от плохого душевного состояния, нежели от физического, — сказал Бельмондо в интервью Le Parisien в 2018 году. — Спорт требует сопротивления. Это как в боксе: мне не нравилось получать удары, но когда я их получал, то просто затыкался и продолжал бороться — здесь так же».

Конечно, бокс был не единственным спортивным увлечением Жан-Поля. Он также любил футбол и большой теннис. И все же бокс сыграл особенную роль в его жизни. «Эта дисциплина всегда очаровывала меня. Возможно, потому, что это больше чем спорт — это школа жизни», — сказал Бельмондо Paris Match.