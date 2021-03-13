«Горжусь своим телом». Новая звезда женского бокса: у нее пятый размер груди и две ученые степени

Эбани Бриджес — запомните это имя.

В Австралии состоялся бой двух противоположностей. На взвешивание 33-летняя фитнес-модель Эбани Бриджес по прозвищу «Блондинка-Бомбардировщик» пришла в бикини, а ее 45-летняя соперница Карол Эрл — в закрытой одежде, в частности, в хиджабе.

Full Weigh-in video. She was 1.5kg over 3.4lb so of course in respect of her religion we had to take the scales in the bathroom and get all her clothes off and she was on weight



WE HAVE A FIGHT! ??? pic.twitter.com/IMpXPLylsE — Blonde Bomber ??? (@EbanieBridges) March 12, 2021

Поединок выиграла красотка Бриджес — единогласным решением судей. По какому-то недоразумению он не показывался по ТВ. Пока в интернете нет даже видеообзора. Остается довольствоваться взвешиванием, снятыми на мобильники 15-секундными фрагментами боя и сообщением Эбани в Twitter, где она поблагодарила Эрл, а подбородок соперницы назвала гранитным. «Не могу дождаться того, что будет дальше», — также написала Бриджес.

After over 13 months out of the ring I finally got back in there & got the UD WIN??

Fk me that Carol earl is tough asf. Full respect 2 her, she brang it & has a granite chin?

Was great 2 get the rust off& get rounds in the bank.

Can't wait 4 whats next?



Thnx 4 all the love?? — Blonde Bomber ??? (@EbanieBridges) March 13, 2021

Бриджес выросла в пригороде Сиднея — Тунгабби. В детстве играла в футбол и занималась каратэ. «Мои подростковые годы были тяжелыми, — вспоминает Эбани в интервью журналу The Ring. — Период от 13 до 18 лет — плохой для меня. Моя лучшая подруга покончила с собой, мой парень умер. Я погрузилась во мглу — стала употреблять наркотики, связалась с плохой компанией. Но с помощью родителей выбралась из этого. В 18 я решила, что мне нужно изменить жизнь».

Бриджес увлеклась бодибилдингом, выиграла много турниров в Австралии. В 28 Эбани переключилась на кикбоксинг и тайский бокс, а потом начала заниматься боксом. С 2016 по 2018 годы на любительском уровне она выиграла 26 боев, а проиграла только четыре, стала первой на австралийских соревнованиях «Золотые перчатки».

Параллельно Бриджес училась в Университете Западного Сиднея. Получила две ученые степени: бакалавр — в математике, магистр — в педагогике. Сейчас она работает учителем математики в средней школе. А во время обучения в магистратуре работала на трех работах. «Я работала в баре, преподавала в школе, а еще была инструктором по бодибилдингу — тренировала девушек, — рассказывает Эбани. — У меня не было выходных три года, я спала по четыре часа в сутки. Сначала ходила на лекции, днем занималась репетиторством, ночью работала в баре. А про выходным работала в зале, составляла клиентам планы питания — порой это все растягивалось до 2-3 ночи. И при этом я еще и боксировала, бегала по утрам, тренировалась. Сейчас меня тошнит при воспоминаниях о том, сколько всего я брала на себя в те годы».

«Я — яркий пример человека, который не ищет оправданий, — говорит Бриджес. — Вы никогда не услышите, как я говорю, что не могу тренироваться или выполнять какое-то задание по той или иной причине. Если вы не можете этого сделать, то это потому, что вы этого недостаточно сильно хотите. Я же хотела заработать денег, боксировать и получить ученую степень, поэтому искала способы уместить все это. Поэтому пришлось отказаться от сна, поездок на машине, походов по магазинам».

Бриджес провела первый профессиональный бой 8 февраля 2019 года, победив решением большинства Махиеку Парено. Потом были еще четыре поединка (включая встречу с Эрл) — и Эбани выиграла во всех (в двух — ТКО). Год назад Бриджес выступила в США. «Моя цель — быть глобальной, — утверждает она. — Я хочу драться везде, для меня не проблема драться вдали от дома. Я хочу, чтобы люди видели, какой я боец ??и какой я человек. Я думаю, что могу вдохновить много людей. Мой стиль и внешний вид хорошо для фанатов, и я люблю развлекаться. Так почему это должно быть ограничено одной страной? Я думаю, что у меня есть стиль, сила и упорство, чтобы стать чемпионом мира и получить признание. И я хорошо выгляжу — давайте будем честными: это помогает в карьере».

«Я нравлюсь публике, — считает Эбани. — Я люблю выпендриться на взвешивании. 90 процентов поклонников бокса — мужчины, так почему бы не сыграть на этом? Почему бы и погордиться своим телом, которому я посвятила 10 лет занятий бодибилдингом. Мне не 21 и не 22 года, так что моя карьера будет короткой. Но приятной. Моя цель — сделать женский бокс в Австралии популярнее. Я хочу, чтобы меня запомнили как народного чемпиона — как Артуро Гатти или Микки Уорда».