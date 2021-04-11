«Теперь у меня глаз больше, чем сиськи!» Секс-символ бокса проиграла из-за жуткой гематомы

Но она восприняла поражение позитивно.

Австралийка Эбани Бриджес провела второй бой за месяц. 13 марта она одержала четвертую победу в профессиональном боксерском бою, выиграв у Карол Эрл единогласным решением судей. Поединок с британкой Шеннон Кортни был титульным — за пояс WBA в весовой категории до 53,5 кг.

На взвешивании Бриджес, как и всегда, пришла в бикини и выглядела впечатляюще.

Подробно о том, кто такая Бриджес, можно прочитать тут. В этом же материале кратко перечислим основные факты ее биографии.

Эбани выросла в пригороде Сиднея — Тунгабби. В детстве играла в футбол и занималась карате. Потом бросила спорт, стала употреблять наркотики, связалась с плохой компанией. С помощью родителей выбралась из депрессивного состояния и увлеклась бодибилдингом. В 28 лет (сейчас ей 33) начала посещать тренировки по кикбоксингу. Затем переключилась на бокс: на любительском уровне она выиграла 26 боев, а проиграла только четыре, стала первой на австралийских соревнованиях «Золотые перчатки».

Параллельно Бриджес училась в Университете Западного Сиднея. Получила две ученые степени: бакалавр — в математике, магистр — в педагогике. А во время обучения в магистратуре работала на трех работах — инструктором по фитнесу, в баре и учителем математики в средней школе (учителем она работает до сих пор).

Seems that @SkySportsBoxing thought @EbanieBridges eye injury came from punches. @DAZNBoxing @ChrisLloydTV all caught it, accidental clash of heads but clearly this is what started the injury. pic.twitter.com/TkA32Sz0FN — I MIGHT be wrong but.. (@deep19695254) April 11, 2021

Бой с Кортни получился зрелищным. Бриджес пустила кровь сопернице уже в начале боя, но удержать преимущество не удалось: Эбани пропустила много ударов, и к концу боя ее правый глаз полностью заплыл. По ее словам, в 8-10-м раундах она «вообще ничего не видела». Кортни забрала заключительные раунды и в итоге победила единогласным решением судей — 97-94 98-92 98-92. Так или иначе, Бриджес доказала, что она не фитоняшка, а боксер вполне хорошего уровня. Как оказалось, и с волевыми качествами у нее все в порядке: дралась Эбани до конца, несмотря на жуткую гематому.

«Я не выиграла, но зато билась изо всех сил, — сказала Бриджес после боя. — В последних трех раундах я ничего не видела, но не сдавалась! Поздравляю Шенни с победой. Чтобы танцевать танго, нужны двое, и я надеюсь, что мы сделали то, чего от нас ждали. Надеюсь, всем было интересно. Это была война до крови в кишках от сердца. Больше у меня не симпатичное личико. Теперь у меня глаз больше, чем сиськи! Но я люблю драться. Я наслаждаюсь каждым мгновением боя».