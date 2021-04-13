Залез на машину и прыгнул на Бербика. Безумный поступок великого Ларри Холмса

30 лет назад один из лучших тяжеловесов рассвирепел. Он обескуражил не только своего обидчика, но и полицию.

11 апреля 1981 года Ларри Холмс победил Тревора Бербика единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBC в тяжелом весе. Потом Холмс выиграл 11 боев подряд, довел рекорд до 48-0, а затем дважды проиграл Корри Спинксу, один раз Майку Тайсону и взял перерыв в карьере в три года. Он вернулся 7 апреля 1991-го и уже в первом раунде нокаутировал малоизвестного Тима Андерсона. Дело было в отеле Diplomat Resort and Country Club в Голливуде.

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На пресс-конференции после боя присутствовал Бербик, одетый в костюм. За 10 лет он успел побывать чемпионом WBC, эпично проиграть Майку Тайсону (возможно, самый известный нокаут Железного Майка) и потерпеть еще четыре поражения. У Холмса спросили, хотел бы он дать реванш Бербику. На это Ларри ответил: «Нет, этого не произойдет. Я уже победил его однажды, причем выиграл каждый раунд. И мне он не нравится как человек».

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Слова Холмса ранили Бербика, и, когда пресс-конференция закончилась, он дал журналистам огненное интервью. Бербик рассказал историю о некой проститутке Дженни из Джексонвилла, которую Холмс накануне их боя в 1981-м заслал к нему в номер. «Она его возлюбленная, эта уличная шлюха. Из-за нее мой брак был разрушен. Он грязный сукин сын. Если он хочет уличной драки, то я переломаю ему все ребра», — сказал, в частности, Бербик.

Эмоциональный спич Бербика услышала жена Холмса — Дайан. Она тут же рассказала обо всем мужу. Холмс пришел в ярость и побежал искать Бербика. Нашел быстро — на парковке — и набросился на него с кулаками.

Первая атака Холмса на видео не попала. Зато попала вторая — очевидно, более зрелищная. На место инцидента прибежали полицейские и репортеры. Бербик начал жаловаться: «Он пнул меня и ударил рукой!» В этот момент Холмс вновь появился на парковке, забрался на автомобиль, пробежал по крыше и прыгнул с капота на Бербика. Боксеров быстро растащили, но Бербик был сбит с ног — на видео он запечатлен поднимающимся с асфальта, в испачканном пиджаке. Задерживать полицейские никого не стали — они просто не поняли, кто устроил заварушку.

В 1992-м Бербик был обвинен в изнасиловании 26-летней девушки — няни его детей. Его приговорили к шести годам лишения свободы, однако позже срок заключения был значительно сокращен — в итоге боксер пробыл за решеткой 1 год и 3 месяца. Выступал Тревор долго — до 45 лет. А в октябре 2006-го, в возрасте 52 лет, был убит своим племянником. Тело Бербика нашли на территории церкви в его родном городке Норвич (Ямайка).

«Мне не нравился Тревор Бербик, — сказал Холмс в интервью Youtube-каналу djvlad в октябре 2020-го. — Почему? Он не уважал моих супругу, друзей, семью. Потому что я был лучше, чем он, как боксер. И как личность. Он вел себя как тупица. Но я зачем-то начал вести себя так же, как он. Я победил его, не отдал ему ни единого раунда. Бил его — бам-бам-бам. Смерть в 52 года? Мне его не жаль. Бог не любит плохих людей. Если ты сделал много плохого, то все это к тебе вернется. Он бил всех без разбора, мог ударить даже свою дочь. Он был плохим парнем».