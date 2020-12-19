Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о предстоящем титульном бое лучшего боксера в мире и непобежденного британца.

Сауль Альварес рано утром в воскресенье (мск) вернется на профессиональный ринг спустя год. Желание Канело провести поединок именно в этом году было почти маниакальным. Он сам говорил, что ему неважно, какая это будет дата, пусть даже Рождество, — лишь бы выступить в 2020-м. Соперник, судя по всему, мексиканцу тоже был безразличен. Им стал британец Каллум Смит, а о бое было объявлено нехарактерно поздно — буквально за месяц до самого события. На кону — титулы суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC Diamond.

С точки зрения изучения карьер, Канело, о котором и без того много чего известно широкой публике, представляет меньший интерес по сравнению со Смитом. Но есть несколько важных деталей, которые делают предстоящий поединок особенным для мексиканца.

Кто такой Каллум Смит и почему Канело стоит его опасаться

Противостоять Саулю Альваресу будет боксер, не имеющий в послужном списке поражений: у Смита 27 побед в 27 боях. И первое, на что стоит обратить внимание, — габариты. Бой пройдет во втором среднем весе — это непрофильный для Канело дивизион. В весовой категории до 76,2 килограмма Канело дрался лишь однажды. Это был поединок против Рокки Филдинга, кстати, победный для мексиканца. Сегодня мы сравниваем фотографии оппонентов после взвешивания. Смит явно превосходит Альвареса в габаритах: британец на 18 сантиметров выше, а его размах рук больше на 19 сантиметров. Каллум просто огромный по сравнению с Канело. На мой взгляд, это важно.

Не стоит забывать, что четыре года назад Канело победил старшего брата Смита — Лиама Смита. Это еще одна важная деталь, которая, как мне кажется, может сыграть против британца. Тогда Лиам впервые проиграл, а Сауль завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Думаю, британцем будет двигать жажда отомстить за брата.

Резюмируя по Каллуму Смиту — это хороший, крепкий боксер с британской школой. Нет никаких сомнений, что он окажет сильное сопротивление Канело. Его шансы я бы оценил как близкие к 50 процентам.

Как Канело прожил год без боев и зачем ему поединок со Смитом

Лучший боксер мира вне зависимости от весовых категорий — статус, который повышает ожидания от каждого боя Канело до предела. Последний поединок мексиканец провел 2 ноября прошлого года, одержав победу над Сергеем Ковалевым.

После этого — пандемия. Но даже в это время Альварес попадал на первые полосы газет. В первую очередь это было связано с его рекордным контрактом со стриминговой платформой DAZN. Мексиканец должен был получить 365 миллионов долларов за 11 боев, но коронавирус внес свои коррективы. На сегодняшний день Канело продолжает быть самым высокооплачиваемым боксером мира. Думаю, отношения с DAZN он не прекратил. Изменились участники бизнеса в команде самого боксера. В любом случае, вся финансовая история вокруг Альвареса, произошедшая с ним за этот год, сделана для того, чтобы увеличить его доход.

Говоря о предстоящем бое, нужно отметить, что для Канело он будет репутационным даже больше, чем для Смита. Британец — непростой соперник, нас определенно ждет равный, конкурентный поединок. Альваресу нужно выступить так, чтобы его признали королем те, кто еще этого не сделал. Мексиканцу необходимо не просто побеждать, а побеждать разгромно.

Бой будет не в среднем весе, где Сауль провел свои поединки с Геннадием Головкиным и Дэниелем Джейкобсом, а во втором среднем. Ему не придется сильно гонять вес. Мы уже говорили о разнице в габаритах со Смитом, а это значит, что одной из сильных сторон Канело станет его скорость и работа ног. Каждый раунд будет повышать шансы Канело на победу.

На месте Смита мог оказаться Чудинов

В российских СМИ и боксерских кругах, когда разговор заходит об Альваресе, часто вспоминают о предполагаемом бое с Федором Чудиновым. Такое предложение со стороны команды Канело тоже было. В какой-то момент обсуждалась кандидатура Чудинова для участия в этом бою. Но к этому предлагаю вернуться уже после того, как Канело проведет поединок против Каллума Смита.