Интервью после победы над Михаэлем Валлишем.

22 июля на арене «Динамо» в Москве прошел турнир по боксу, главным событием которого стал бой между Муратом Гассиевым и немцем Михаэлем Валлишем. Для 27-летнего Гассиева это был второй поединок в супертяжелой весовой категории, и на этот раз он победил не в первом раунде, как в дебюте с Нури Сефери, а в четвертом. Рефери остановил бой после второго нокдауна.

На пресс-подход Гассиев пришел с промоутером Владимиром Хрюновым.

Журналист: Второй бой в супертяжелом весе. По ощущениям, первого оппонента вы даже не успели понять. Как вам этот оппонент?

Гассиев: Сегодня был реальный супертяжеловес — большой, тяжелый, с длинными руками, больших габаритов. Потихонечку двигаемся в правильном направлении. Спасибо Владимиру Хрюнову и всем людям, которые были причастны к этому бою. Спасибо за возможность вспомнить — как боксировать, постепенно возвращаюсь.

Журналист: Валлиш не согласился с остановкой боя. Сказал, что мог бы с вами шесть и больше раундов боксировать. Как вы думаете?

Гассиев: Я не знаю. Я боксирую до того момента, пока судья не скажет «стоп». Судья сказал: «стоп». Дальше я остановился. Рефери виднее. Я с ним не могу спорить. Если судья посчитал, значит, так и должно было быть.

Журналист: Почему в вашей карьере снова был значительный перерыв?

Гассиев: То, что было — это в прошлом. К этому не надо возвращаться.

Хрюнов: Позвольте, я вам скажу. У нас сейчас план — через два-три месяца провести следующий бой Мурата, а мы же живем в страшное время под названием пандемия. Профессиональный бокс состоит из большого количества мелочей: спарринг-партнеры, арена, все-такое. Поэтому вот так вот получилось, и я думаю, что мы все с вами насладились этим. Самое главное — это то, что все будут ждать следующего боя. Мы постараемся, чтобы это было как можно быстрее. Уже сейчас что-то в голове есть. Сейчас давайте насладимся победой Мурата. Поздравим его. Пока пусть отдыхает.

Журналист: Когда примерно ожидать соперников уровня Александра Усика и Дениса Лебедева?

Хрюнов: Москва не сразу строилась.

Журналист: Сколько еще времени понадобится для того, чтобы биться за титулы с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа?

Гассиев: Все эти вопросы к Хрюнову...

Хрюнов: Профессиональный бокс — это еще очень большой бизнес. На моем пиджаке пуговица из чистого золота. Но не потому... Это как мои слезы. Мы собираем-собираем. Есть же бизнес составляющая. Джошуа, Фьюри — это люди, которые защищены промоутерами, большими бизнес-контрактами. Все вы, пожалуйста, помогайте нам. Мы здесь создаем в России. Вы поймите, что это большое смелое решение Мурата, как человека, и за что я ему сильно благодарен. У меня до сих пор в голове не укладывается. У человека была замечательная карьера в Америке, но он хочет выступать в России. Он сегодня один из людей, который принял решение создать фундамент, чтобы все проходило здесь. И давайте вместе пожелаем, чтобы бой с теми, о ком вы говорите, прошел в Москве на стадионе «Лужники». Вот это наша цель. А когда? Это уже от нашего совместного труда зависит. Вы тоже будете стараться. Вы очень хороший человек, хоть вы и представляете CNN (улыбается). Вы же трудитесь, и вы действительно видели, что Мурат — красавчик, что одержал эту победу. И я думаю, что мы не будем вторгаться в другие страны. Мы будем стараться проводить поединки здесь.

Журналист: Мурат, как часто будете проводить бои?

Гассиев: Конечно же, такие простои — они нежелательны. Но в виду разных причин такое случается. Моя задача — тренироваться и готовиться к боям. Дальше уже дело промоутеров — подбирать даты, соперников, место. Я буду готов к любому месту и сопернику.

Журналист: Будете смотреть бой Усика против Джошуа?

Гассиев: Конечно же, буду смотреть. Жду этого боя. Огромное событие. Сразятся два олимпийских чемпиона. Это как Кличко против Поветкина. Такой же резонансный бой.

Журналист: А как же Кличко — Джошуа?

Гассиев: Кличко — Джошуа? Я бы этот бой сравнил с боем Кличко и Поветкина. Потому что очень резонансный бой.

Журналист: А почему не сравниваете с вашим боем против Усика, который был три года назад в Москве?

Гассиев: Джошуа — суперзвезда. И, опять же, они два олимпийских чемпиона. Он — мировая звезда, и у нас разные уровни. Но будем работать, стараться достигать этих высот. Будем двигаться туда.

Журналист: За кого будете болеть?

Гассиев: Буду болеть за Сашу, конечно же. Буду за него болеть. Мы разговариваем на одном и том же языке, и я буду за него болеть.

Журналист: Как думаете, как этот бой закончится?

Гассиев: Тяжело загадывать. Мне будет так же интересно смотреть, как и вам, поэтому, я думаю, довольными останутся все от этого боя.

Журналист: Мы видим, что Усик много работает с железом, заниматься с гирями, чтобы набрать вес для супертяжелой категории. Делаете ли это вы?

Гассиев: Мой вес — 106-110 кг. Я чувствую себя комфортно, не чувствую себя маленьким. Все будет зависеть от боев. Если команда сочтет, что мне нужно набрать вес, чуть-чуть мышечную массу наберем. Все от самочувствия и пожеланий команды зависит.

Журналист: Мурат, вы сказали, что находитесь на дне. Учитесь боксировать в супертяжелом весе или что-то другое?

Гассиев: По уровню [нахожусь на дне]. Пока мне нужно вспомнить, как боксировать. Три года — это огромная пауза. Нужно возвращаться на прежний уровень, набирать форму, становиться лучше, достигать чемпионских боев, становиться чемпионом в супертяжелом весе.

Журналист: Не тревожат травмы?

Гассиев: Слава Богу, как я и говорил, все осталось позади. Сейчас у нас есть определенные цели, к которым мы двигаемся.

Журналист: Первые три раунда вы провели, так скажем, в экономном режиме. Была ли тренерская установка, чтобы прочувствовать ринг? Или так бой пошел изначально?

Гассиев: Бой так складывался, да и я сам чувствовал себя комфортно. Смотрел, пристраивался, подходил. Бой складывался как мы и планировали. Постепенно планировали наращивать темп.

Журналист: Вы согласны с тем, что Тайсон Фьюри — номер один супертяжеловес в мире?

Гассиев: На сто процентов согласен с тем, что Тайсон Фьюри — супертяжеловес номер один в мире. Я и в прошлом году говорил, что Тайсон Фьюри — номер один в мире.

Журналист: Фьюри очень высокого роста — 206 см. Пробовали ли вы спарринговать с человеком примерно такого же роста и схожих габаритов?

Гассиев: Не знаю, какой рост у Кличко, но я с ним спарринговал. Поступало предложение с Фьюри поспарринговать, но что-то не получилось. С такими большими только с Уайлдером и Кличко спарринговал.

Журналист: Чем Тайсон Фьюри лучше Энтони Джошуа?

Гассиев: Я не знаю... Он более интересный.

Хрюнов: Он — цыган. Он открытый человек. Джошуа пытается жить жизнью большого Instagram. Знаете, что некоторые события, о которых он показывает в Instagram, не происходят в реальности. Это как, когда с девушками знакомишься: миллион подписчиков, такая красавица. Но кому ты нужна? Разбираешься в содержании, а там уже совсем не то. Фьюри — нормальный такой парень. То поправился до 160 кг, то похудел до 100 кг. Трудяга. Открытый. Постоянно отвечает на вопросы. Думаю, что где-то здесь начало симпатии к нему.

Журналист: А как вы собираетесь соблазнить английских промоутеров, чтобы они приехали сюда со своими боксерами?

Хрюнов: Англия — маленький остров, а Россия — это империя [жестом показывает деньги].

Журналист: Мурат, можно вопрос не о боксе? Мы знаем, что из Осетии много интересных людей. Лично для меня есть знаменитый боец ММА Марат Балаев и группа «MiyaGi & Эндшпиль». Вы знакомы с кем-либо из них?

Гассиев: Конечно. С Азаматом [MiyaGi] мы как раз вчера созванивались. У нас парень один выходил под его песню. С Маратом лично знаком. У нас маленькая республика, и все тут друг друга знают. С MiyaGi мы на связи. Он приглашал меня на свои концерты, но времени не бывает.

Вопрос: Продолжая тему других видов спорта: следили ли за Евро-2020? Болели ли за сборную России, которую возглавлял ваш земляк Станислав Черчесов? Знакомы ли лично с ним?

Гассиев: Со Станиславом Саламовичем, конечно же, знаком лично. Болел за сборную России, но, к сожалению, не получилось [удачно выступить]. Потом болел за французов, и они вылетели. Потом болел за португальцев. За кого болел, все вылетели (улыбается).

Хрюнов: Хочу вам сказать, что у Мурата великолепный тренер. Повезло Осетии: Газзаев, Черчесов, Сланов. И у них у всех усы (улыбается). Это солидные люди. Это прежде всего тренеры, которые работают с сердцем. И я хочу поддержать Станислава Черчесова. Дело не в нем. Дело в том, что просто так сложилось. Просто сложилось. Это технический результат — поражение сборной России. Личность высокая, прекрасная, знаменитая. Таким людям, прежде всего, нужно аплодировать и говорить спасибо. То, что произошло, это всего лишь результат. У каждого бывает. У вас же тоже бывают удачные и неудачные дни. Он ответственный и глубокого содержания человек, поэтому я его поддерживаю очень сильно.