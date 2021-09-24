Прогнозы Бетербиева, Цзю, Кармазина, Трояновского, Кудряшова и бойца ММА Шлеменко. Бой пройдет 25 сентября поздно вечером в Лондоне и будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

Артур Бетербиев, чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе:

— Вообще, я никогда не даю прогнозы. Но так как я косвенно связан с этим человеком (с Усиком. — Прим. «СЭ»), так как наши карьеры пересекались... Считаю, что Джошуа выиграет — или нокаутом, или решением судей. Победу Усику не могу дать. Потому что Усик был чемпионом в первом тяжелом весе. Все знают, что это не самая популярная категория, не самая денежная. И в этой категории он стал абсолютным чемпионом. Надо осознавать эти моменты. Это первый фактор. Второй — с кем он боксировал в тяжелом весе. С кем? Говорите, Белью не выступал в тяжелом весе? Белью был претендентом в моем весе — полутяжелом. И его Адонис Стивенсон нокаутировал. После этого Белью перешел в первый тяжелый вес, потом в супертяжелый — бой сделал с левшой, который с Кличко дрался... Хай... Да, с Дэвидом Хэем. Он же тяжеловес, верно? И Белью выиграл у него — у человека, который сначала на пенсию ушел, а потом вернулся. Понимаете, дилетанты эти вещи не поймут. А я боксер — я такие вещи понимаю.

Another day in camp. pic.twitter.com/30klB7CRGp — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 23, 2021

Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе:

— Я прежде всего хотел бы, чтобы у Саши получилось так, как он задумал. Он выходит на новый уровень для самого себя, выступит против сильного, бьющего боксера, который немного тяжелее, выше, сильнее него.

У Усика есть преимущество — это его ум. Вот этим он должен брать. Прежде всего, нужно быть умнее своего соперника, и я думаю, у него с этим все получится. Ставлю на него, хотя я не сторонник ставок. Думаю, Усик не будет давать возможности Джошуа сильно активным быть, потому что если тот разгонится, то ничего хорошего не будет. Именно поэтому Усик должен занять центр ринга и не давать Джошуа делать активные действия. 60 на 40 — отдаю предпочтение в сторону Усика. Я верю в Сашу.

Почему Усик андердог у букмекеров? Ну, Усик только перешел в тяжелый вес. Да, он был классным в крузервейте, но тяжелый вес — это такая отдельная статья в боксе. Джошуа все-таки зарекомендовал себя там очень неплохими боями, а Усик только пришел туда. (РЕН ТВ)

Роман Кармазин, бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе:

— Джошуа больше, мощнее, и он настоящий, природный супертяж. Бой пройдет в Англии, а там судьи могут натянуть, отдать победу Джошуа.

В техническом и тактическом плане я не сомневаюсь в Саше, но тот может ударить, и это может произойти в поздних раундах. Если Усик победит, то только судейским решением. К сожалению, он не такой мощный, как Джошуа.

Прогноз? Я бы, наверное, поставил на победу Саши по очкам. Я думаю, что у него мастерства хватит для того, чтобы не пропустить. Но, блин, Джошуа очень мощный, сильный. Если Саша пропустит, то... Опять же, если Саша и проиграет, то только нокаутом. Он не падает? Мы видели в любителях, как Усик падал от удара в корпус. Не бывает людей, которые не падают. Это все бред. Все падают. Все зависит от силы, неожиданности и точности нанесенного удара, и если навстречу сильно попадут, то ни один человек не выдержит. Взять того же Головкина — он уникально держит удар, но, поверьте, если попасть навстречу в нужное место и в нужное время, когда боксер удара не видит, то он тоже завалится.

Возможна ли ничья в случае равного боя? Сомневаюсь. Тут все-таки нужно понимать, на чьей территории идет бой, а это значит, что судьи и все... Ну, кто-то подкуплен, заряжен. Это я даже на себе испытывал. В какой стране ты выступаешь — там судьи заряжены.

Эдуард Трояновский, бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе:

— Никогда нельзя исключать нокаут в боксе. За это мы и любим бокс, который полон неожиданностей. Все-таки это супертяжелый вес, и один удар может решить весь исход боя. Но я думаю, что тут будет судейское решение. И если уж Усик и победит, то по очкам. Прогноз? Если бы мне пришлось ставить деньги, то я бы поставил на победу Усика судейским решением. Но я не ставлю деньги.

У Джошуа, я считаю, есть только один вариант — попасть. Обстрелять, переиграть, обыграть Усика вряд ли у него получится. Но у Джошуа есть хороший удар — хорошие прямые, боковые. Жесткий удар — его главное преимущество. Плюс он крупнее и у него больше опыта выступлений в супертяжелом весе.

Дмитрий Кудряшов, бывший чемпион мира по версиям WBC Silver и WBA International в первом тяжелом весе:

— Буду болеть за Александра Усика. Тут два варианта развития событий. Первый — мы увидим скучный бой, где Усик будет искать обострения. Движение, боксерское ай-кью Усика может стать большой проблемой для Джошуа. Поймать и запереть Усика очень сложно. Второй — увидим, как Джошуа просто будет ломать Усика из-за физической мощи. Мы не увидим противостояния с размерами и большим количеством ударов. Это будет тактическая борьба — кто кого обманет. Судя по последним боям Усика, фаворитом выглядит Джошуа.

Александр Шлеменко, боец ММА, бывший чемпион Bellator в среднем весе:

— Я однозначно за Усика. Это наш брат. Парень с Украины, мы же все братья: русские, украинцы, белорусы. Мне он нравится больше. Хотелось бы, чтобы Усик победил. Он побыстрее будет все-таки, Александр поменьше. За счет скорости должен забирать свое. Плюс Усик дрался в более легких весовых категориях на той же Олимпиаде. На скорости Усик будет опережать Джошуа. Надеюсь, все получится.