«Это самое смешное дерьмо, которое я видел». Что сказали бойцы ММА о поединке Джейка Пола и Тайрона Вудли

Реакция негативная.

В Кливленде произошло громкое событие: блогер Джейк Пол в боксерском матче победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

Бойцы прошли всю 8-раундовую дистанцию, однако поединок можно описать очень кратко: Вудли забыл, что такое выбрасывать панчи, а Пол решил, что в них необязательно вкладываться. Блогер просто нанес больше точных ударов, чем соперник (71-52), а экс-чемпион почему-то проявлял активность только в трех раундах — 4-м, 5-м и 8-м.

Логично, что реакция на бой в основном негативная.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман просто опубликовал эмодзи «фейспалм».

??? — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) August 30, 2021

Редактор издательства MMA Fighting Шахин Аль-Шати: «Вудли остается одним из самых разочаровывающих бойцов, за которыми когда-либо можно было наблюдать».

Бывший чемпион UFC Нейт Диас: «Оба отстой».

These guys both suck — Nathan Diaz (@NateDiaz209) August 30, 2021

Аналитик ESPN и экс-боец UFC Дэн Харди: «Тайрон уже ничего не хочет. Робкий и неуверенный в себе».

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс: «Джейк не очень хорошо боксирует, но гораздо лучше, чем я ожидал. А Вудли просто зарабатывает, он уже не хочет драться».

Друг Конора Макгрегора и боец Bellator Диллон Дэннис: «Джейк — увалень, махающий оверхендами и закрывающий в это время глаза. Легкая работенка».

jake is very flat footed basic overhands closes his eyes when he throws that's easy work — Dillon Danis (@dillondanis) August 30, 2021

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье: «Подумайте об этом... мы в седьмом раунде и Джейк Пол побеждает решением судей Тайрона Вудли — сумасшествие.



Джейк Пол показал, что он стойкий и не сдастся! Тайрон был недостаточно активен, хотя в целом бой был неплохой. Нужна была активность! Пол был измучен, а когда человек так устал, нужно завершать поединок — в какой форме бы ты ни был, черт возьми, Тайрон».

And fuck that tattoo Tyron! Don't do it — Daniel Cormier (@dc_mma) August 30, 2021

Кормье — о татуировке «Я люблю Джейка Пола», которую Вудли должен сделать для проведения реванша: «Пошли к черту это тату, Тайрон. Не делай этого».

Абсолютная чемпионка мира по боксу, боец PFL Кларисса Шилдс: «Вудли выиграл. Но спорить сегодня с вами не буду».

Боец UFC Майкл Джонсон: «Клянусь, это самое смешное дерьмо, которое я видел. Каждый может продать свою душу».

I swear this is the funniest shit ever!! What's the world coming to!!! pic.twitter.com/dtfH1pX0Vr — Michael Johnson (@Menace155) August 30, 2021

Боец Bellator Кайл Кретчмер: «Если бы Вудли больше давил, то выбил бы из Пола дерьмо».

Бывший чемпион мира WBC и WBA Баду Джек: «Логан лучше Джейка».

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья: «Хватай его за щеки. Делай это, когда обнимаешь. Он ненавидит это, лол».