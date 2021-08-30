«Ненавижу Джейка Пола». Боксер-самозванец победил экс-чемпиона UFC

Он идет без поражений.

Блогер выиграл разногласием судей — именно так. 77-75 Джейк Пол, 77-75 Тайрон Вудли и 78-74 снова Джейк Пол.

И я даже не собираюсь рассуждать на тему того, что значит это все в контексте имени и статуса Вудли. Ну, был такой боец ММА. Измерять по нему качество бокса слегка абсурдно, примерно как проверять блюдо на соль, тыкая в него пальцем.

Есть вопросы без ответа. Как, например, что сделал бы с Джейком приличный боксер-любитель (и с Вудли, кстати, тоже). Что делал в раздевалке у Пола чемпион UFC Дастин Порье. Почему вообще Тайрон Вудли выбрасывал в среднем под 20 ударов за раунд — и попадал около 6. Победитель, правда, ненамного больше.

Почти в каждом раунде Пол был чуть лучше соперника, и в целом, с небольшими допущениями, это и есть бокс. Пропустить меньше и попасть больше. Один раунд, четвертый, где Джейк был потрясен, точно забрал Вудли. Но даже попав в соперника справа два раза подряд, чисто и плотно, он не знал, что с этим делать. Так и ходил следом, угрожая, до гонга к перерыву. Потом чуть ускорился в пятом раунде, но Джейк, который выглядел смертельно уставшим, избавлял себя от неприятностей, просто двигаясь и бросая джеб. Кажется, это тоже называется боксом. И в нем Тайрон Вудли не силен. Но ведь мы все это знали и до боя?!

Как и трое предыдущих оппонентов Пола — все они от бокса максимально далеки. Но это не мешает всем смотреть и, кстати, ставить деньги. В рестлинге всегда есть фейс и хил — хороший и плохой. Джейк Пол — плохой, раздражающий персонаж, и всем хочется узреть его в виде пиньяты, по которой битой лупит соперник, чтобы она лопнула и деньги с конфетами посыпались. Извини, Тайрон, сегодня никаких конфет.

Попытки же Вудли выторговать себе реванш после поражения были довольно жалкими и закончились тем, что соперник предложил ему набить себе татуировку «Я люблю Джейка Пола». За спиной Джейка язвил и кривлялся его брат Логан Пол, недавно дравшийся с Мейвезером, и это заставило меня на секунду вспомнить братьев Кличко. Нет, они не вели себя как Полы, два тролля, выпрыгнувших из ящика, где их пытались спрятать (хотя экспрессивности Виталию и Владимиру не хватало). Схожесть в том, что братья довольно неглупые с точки зрения понимания бизнеса, диктуют условия, сами выбирают соперников, а в случае если кто-то сможет победить Джейка или Логана, будет реванш или «месть за брата», и денег это принесет еще больше.

Так что, может быть, они и не бокс, но зато успешно в нем разобрались и взломали систему. Вопрос — что дальше. Братья Полы идут дорогой, которой никто не ходил. Блогеры, ставшие звездами первой величины на ТВ. Они своими победами (ну, победы скорее у Джейка, у Логана последний бой выставочный) обнуляют спортивную составляющую бокса, заставляют переосмыслить значимость достижений своих соперников (Вудли, Аскрен, Мейвезер), при этом привлекают в бои, возможно ненадолго, молодую активную и платежеспособную аудиторию, которые хотят увидеть — что? — правильно, как Логан и Джейк переписывают правила, громят авторитетов и свергают старых идолов, что-то в этом духе. И телеканал Showtime и прочие медиагиганты в угоду этой аудитории будут подбрасывать нам такие бои и обставлять их как большое праздничное шоу, не хуже чемпионских боев Сауля Альвареса или Энтони Джошуа. Вопрос, в какой момент один из них готов будет проиграть по-настоящему. Выбрать в соперники реального действующего боксера, например. Своего размера. Я не сомневаюсь, что этот момент настанет, потому что уровень их бокса явно растет. Вместе с атлетизмом. Есть какие-то природные данные, скорость, упорство, приходят навыки.

И так как Полы осознают себя как часть индустрии, они должны делать бои, где есть шанс на их поражение. Это нужно букмекерам, это важно телеканалам, это полезно для сторителлинга и вообще для продажи билетов. А пока они будут набирать мощь и вес, появится и избыточная уверенность в себе. А после ошибки, поражения они станут еще лучше и еще опаснее. Видите, сюжет уже написан, и очень давно. А значит, неизвестность не должна вас пугать.

Я только не понимаю воплей о том, что эти двое Полов вредят боксу. Боксу вредит, когда чемпион не защищает пояс по году и больше. Паршивое судейство. То, что звезда из «конюшни» одного промоутера не дерется со второй такой же — другого промоутера. Но больше всего вредит то, что многие бойцы не имеют ни острого языка, ни харизмы, ни храбрости — чтобы вести себя как Логан и Джейк. Не разговаривают с аудиторией на ее языке, со звериной серьезностью рассуждают о статусе и месте в истории, не троллят соперников и зрителей, не выводят их своей дерзостью из себя. Не хотите сами быть интересными, бойцы? Смотрите очередной бой одного из братьев-блогеров в прайм-тайм и ругайтесь в соцсетях. Ну или сделайте татуировку «Ненавижу Джейка Пола».