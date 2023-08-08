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Жена Бивола снова ругает бывшего мужа. «Я рожала, убирала, а тут к нему пришла слава — и я лишняя»

Бывшая жена Бивола выступила с критикой в адрес боксера
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной
Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной.
Фото Соцсети
Даже выбросила боксерские перчатки в урну.

Два месяца назад супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина шокировала публику, заявив, что от нее ушел муж.

Их союз, который начинался с красивой истории юношеской любви и перерос в крепкую семью с двумя детьми, всегда казался чуть ли не самым безукоризненным в российском спорте и продолжался 16 лет. И тут вдруг выяснилось, что он распался, Дмитрий ушел из семьи. Конкретных причин ухода Екатерина не назвала, но дала понять, что дело не в изменах, муж ушел против ее воли, сама она «безумно любила» его и до последнего пыталась спасти брак.

Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной и детьми
Фото Соцсети

После этих заявлений девушка какое-то время сохраняла молчание, разве что однажды обронила в общении с подписчиками, что ее следующий мужчина должен зарабатывать точно не меньше, чем бывший муж, а то и больше. Через несколько дней Екатерина вообще сказала, что наотрез отказывается обсуждать Дмитрия в соцсетях, но сегодня ее сторис опять рванули.

Девушка обвинила бывшего мужа в неблагодарности, подчеркнув, что все эти 16 лет отношений она «упорно трудилась» для его успехов, рожала, кормила, убиралась, а он счел ее вклад нулевым.

Дмитрий и&nbsp;екатерина Бивол. Бивол ушел от жены после 16 лет отношений. Она в шоке: «От таких, как я, не уходят»

«Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты — часть команды. Помни, мы работаем на общее благо». Я лечила, я кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто ее сошьет.

Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для Instagram омпания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) на английский, я помогала с интервью, я читала контракты, я искала врачей. Потом, после 15,5 лет моего упорного труда пришла настоящая слава, а я оказалась чем-то лишним. «Сиди и молчи. И вообще это все я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила».

Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной в Лондоне
Фото Соцсети

Сопроводила девушка это заявление видео, на котором она под слова из песни: «*****[нафиг] тебя, твою маму, твою сестру, твою работу, твою нищебродскую тачку и то дерьмо, которое ты называешь искусством» выбрасывает в мусорку брелок с боксерскими перчатками и символикой «Bivol».

Дмитрий Бивол
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