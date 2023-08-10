Федор Емельяненко хочет биться с Тайсоном. Почему этот бой нереален

Поединок с Джейком Полом кажется более осуществимым.

Федор Емельяненко прилетел в США, где в ночь на 12 августа, в Южной Дакоте на турнире Bellator подерутся сразу трое его учеников — Валентин Молдавский выйдет против Стива Моури, Владимир Токов — против Жаиро Пачеко, Никита Михайлов — против Леандро Хиго.

Когда Федор бывает в США, то почти всегда дает интервью самому известному ММА-журналисту Ариэлю Хельвани. Ариэль, не скрывающий симпатии к Емельяненко, всегда общается с Федором подчеркнуто уважительно. Тот отвечает ему любезностью. В итоге интервью получаются без острых моментов, но позитивными. Так вышло и на этот раз. При этом Хельвани удалось вытянуть из Емельяненко интересный факт — закончивший ММА-карьеру боец заявил, что хотел бы провести боксерский бой с Майком Тайсоном.

— С ММА я закончил (Емельяненко провел последний бой в начале февраля, проиграв Райану Бейдеру на турнире Bellator 290. — Прим. «СЭ»), никогда не вернусь, но я хочу попробовать себя в боксе, мне это интересно, — сказал Федор. — После моего последнего боя с Райаном Бейдером я немножко подсел на кач, чтобы убрать проблемы, чуть повесить мышцы на проблемные места, ну и боксировал. Сейчас подвосстановился, отдохнул и хочу попробовать [в боксе]. Только начали эту работу [по поиску бою], разослали в разные промоушены.

— Вы смотрели бой Джейка Пола и Нейта Диаза?

— Да, этот поединок я смотрел. Далеко не все бои я смотрю, но этот поединок смотрел. Джейк Пол растет по сравнению с первыми боями, которые он проводил... И так видно было, что он хорошо боксирует. Но, как я понимаю, он выбирает себе соперников и выбирает удобно для себя, меньше себя.

Федор Емельяненко. Фото из личного архива Федора Емельяненко

— Вы хотите подраться с Джейком Полом?

— Ну... я не думал, но... Я не думаю, что он согласится.

— Почему нет? Вы ему по размеру больше подходите.

— Именно поэтому он не согласится.

— У вас есть бой мечты для дебютного боя в боксе?

— У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, было бы интересно с Майком Тайсоном [подраться]. Он выступал в тяжелом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться. Разные истории про Майка ходят в России, время от времени выкладываются ролики, где он в хорошей форме, бьет по лапам. Но, с другой стороны, говорят, что он увлекся своим бизнесом [продажей марихуаны] и в какой-то степени злоупотребляет (смеется).

— Как вам моя идея — 28 октября, Саудовская Аравия. Главное событие вечера — Тайсон Фьюри — Франсис Нганну. Со-главное — Майк Тайсон — Федор Емельяненко?

— Мне было бы интересно, я бы подготовился. Мне было бы достаточно времени для подготовки [чтобы успеть к 28 октября].

***

Емельяненко не в первый раз сказал, что ему интересен боксерский бой — не выставочный, а настоящий: в начале июня в интервью российским СМИ он заявил, что хотел бы провести поединок с Роем Джонсом. Что Федор в хорошей для его возраста (46 лет) форме — куда лучшей, чем перед поединком с Бейдером — сомнений нет: он за последние три месяца прошел со своими бойцами два полноценных сбора, где постоянно проводил спарринги. Как «СЭ» рассказал Вадим Немков, Емельяненко без проблем выдерживал пять раундов по 5 минут — причем в Приэльбрусье. Визуально Емельяненко выглядит отлично — чуть ли не фактурнее, чем в период его активных выступлений в ММА («Я немножко подсел на кач»).

Однако желающих сделать ему боксерский бой пока, очевидно, немного. С момента его заявления о намерении выступить по боксу прошло уже больше двух месяцев, но за это время переговоры так и не начались. Менеджер Fedor Team Денис Курилов сказал «СЭ», что предложения были, но не устроили.

Майк Тайсон. Фото из личного архива Майка Тайсона

Если Емельяненко выйдет в ринг, то за хороший гонорар (допустим, не меньше 500 тысяч долларов). В России никто таких денег ему не даст — промоушены стали экономнее. В США и Саудовской Аравии, вероятно, тоже: у Емельяненко сейчас за границей и близко нет той популярности, которая была 15 лет назад — в эпоху его непобедимости. Хорошо заплатят разве что, если соперником Федора станет Джейк Пол, полюбивший биться с бывшими звездами ММА (и всегда успешно). Кстати, Пол — оппонент очень даже опасный, учитывая, как открыто Емельяненко боксирует и насколько хуже у него с годами стали рефлексы.

57-летний Тайсон? Во-первых, сам Майк в последнее время ничего не говорил о желании сделать бой. Во-вторых, если он захочет вернуться, то в соперники ему дадут кого-то сильно известного в США. Того же Джейка Пола или его брата Логана. Или какую-нибудь боксерскую легенду 45+.

И напоследок любопытный факт: в 2006 году, когда Pride решил вторгнуться на американский рынок, на уровне разговоров рассматривалась возможность проведения боя между Федором и Тайсоном. Но разговоры так разговорами и остались — вскоре Pride прекратил существование.