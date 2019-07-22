Жена Дадашева вылетела к мужу в США

Жена российского боксера Максима Дадашева вылетела в США, спортсмен по-прежнему находится в коме. Россиянин находится в медикаментозной коме.

"Жена Максима вылетела в США. Точный диагноз и прогнозы будут понятны в течение ближайших 48-50 часов", – сообщили ТАСС в команде боксера.

Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасомпрошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

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