Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа

Российский боксер Максим Дадашев после проведенной трепанации черепа в связи с отеком мозга введен в медикаментозную кому, сообщает Washington Post. Решение было принято врачами после операции.

Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасомпрошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина.

Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

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