Жанибек Алимханулы подерется за титул WBO в среднем весе до конца года

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0) должен подраться с чемпионом WBO в среднем весе Деметриусом Андрейдом (31-0) до конца года. WBO назначит 30-дневный период переговоров между командами Андрейда и Алимханулы, а затем и торги.

В случае, если Андрейд откажется защищать титул или не будет допущен по медицинским основаниям, он будет лишен пояса чемпиона и его титул автоматически перейдет Алимханулы. Таким образом, Алимханулы станет полноправным чемпионом WBO в среднем весе.

Алимханулы победил Дэнни Дигнама (14-1) 21 мая в Лас-Вегасе, отправив британского боксера в нокаут во втором раунде, и стал временным чемпионом WBO.