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Сегодня, 15:33

Хлебников и Шульский устроили потасовку во время битвы взглядов

Иван Шитик
Корреспондент
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Мастер спорта по боксу Павел Шульский и боец поп-ММА Брюс Хлебников 24 мая провели битву взглядов во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» перед грядущим боем, сообщает РЕН ТВ.

После того как спортсмены встали в стойку, Хлебников попытался забороть Шульского.

«Брюс, оказывается, умеет бороться. Надо перед выходом на боксерский ринг объяснить Брюсу, что бороться в боксе нельзя. Но он силач, ему позволительно», — отметил ведущий пресс-конференции Олег Барышев.

Напомним, что суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске. Зрители в прямом эфире канала РЕН ТВ увидят несколько поединков.

Источник: https://ren.tv/news/sport/978764-khlebnikov-i-shulskii-stsepilis-vo-vremia-bitvy-vzgliadov
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