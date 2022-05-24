Хлебников и Шульский устроили потасовку во время битвы взглядов

Мастер спорта по боксу Павел Шульский и боец поп-ММА Брюс Хлебников 24 мая провели битву взглядов во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» перед грядущим боем, сообщает РЕН ТВ.

После того как спортсмены встали в стойку, Хлебников попытался забороть Шульского.

«Брюс, оказывается, умеет бороться. Надо перед выходом на боксерский ринг объяснить Брюсу, что бороться в боксе нельзя. Но он силач, ему позволительно», — отметил ведущий пресс-конференции Олег Барышев.

Напомним, что суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске. Зрители в прямом эфире канала РЕН ТВ увидят несколько поединков.