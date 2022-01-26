Кудряшов дал прогноз на поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился своими ожиданиями от предстоящего вечера бокса с участием известных бойцов поп-ММА.

«Слава Дацик — большой, сильный, будет идти вперед и пытаться одним ударом закончить этот бой. Зелимхан умеет двигаться, умеет боксировать, как ни странно, потому что он известен по боям в «Стрелке», в кулачных боях, но начинал он как классический боксер, начинал со мной в одном промоушене, это было давно, но один, два боя он провел. Боксировать он умеет, думаю, что в этом противостоянии он будет пытаться обыграть Дацика на ногах, маневрировать, двигаться, потому что он легче и сильно уступает в физической мощи. Дацик же будет пытаться его ударить, он тяжелый, сильный, большой и агрессивно ведет бой. Слава готовился с Марком Мельцером, заслуженным и уважаемым тренером. Зелимхан всегда неплохо готов, есть хорошая боксерская база, и сказать, кто выиграет — очень сложно. Потому что Дацик дрался и с Тарасовым и был не совсем легкий бой. Мне кажется, что Зелимхан может составить конкуренцию, но, как говорится, большой хороший боксер всегда побьет маленького хорошего боксера», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Грядущий бой Макса Топора против Макса Новоселова эксперт назвал битвой двух тяжеловесов, где Топор лучше всего подготовлен к поединку.

Грядущий бой Макса Топора против Макса Новоселова эксперт назвал битвой двух тяжеловесов, где Топор лучше всего подготовлен к поединку.

РЕН ТВ покажет боксерский вечер в пятницу, 28 января, в 23.00 по мск.