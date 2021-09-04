«Завидуют или не разделяют его мнение». Дрозд ответил тем, кто стал называть «Автомата» Гаджи «Банкоматом»

Бывший чемпион мира по боксу, президент промоутерской компании «Русь» Григорий Дрозд отреагировал на слова фанатов о том, что его боец, звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов после перехода в MAHATCH FC стал «Банкоматом».

«Пишут, что Гаджи теперь стал «Банкоматом», а не «Автоматом? Это, наверняка, те люди, которые завидуют или не разделяют его мнение, — сказал Дрозд «СЭ» на чемпионате России по боксу в Кемерово. — В Digital сфере мы понимаем, что без хейтеров никуда.

Например, если мы говорим про профессиональный бокс, как мне видится, каждый профессиональный боксер должен выполнять контрактные обязательства. Если у него есть свободный путь, то, конечно, он выбирает для себя лучшие условия — что собственно, как мне видится, Гаджи и сделал. У него было предложение [от MAHATCH FC], и очень логично, что он его принял.

Мы с Гаджи познакомились на стадии его разрыва отношений с Top Dog, и даже получилось так, что, когда мы подписали соглашение на бой, Top Dog активизировался. Он сам мне тоже об этом говорил, что они [Top Dog] начали ревностно это воспринимать. В его адрес посыпались вопросы, хотя, как я полагаю, по другим видам спорта не было никаких обязательств», — сказал Дрозд.

О том, что 32-летний Наврузов переходит в украинскую лигу кулачных боев MAHATCH FC стало известно вчера в Москве.

Помимо этого, на сегодняшний день «Автомат» представляет промоутерскую компанию Григория Дрозда. В ноябре ожидается его дебют в профессиональном боксе.