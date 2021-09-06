Тимур Никулин победил Зелимхана Пулеметчика по правилам бокса на турнире PRAVDA

Популярный в России кулачных боец Тимур Никулин успешно дебютировал в лиге PRAVDA, встретившись со звездой уличных боев STRELKA Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулеметчик.

Боксерский поединок продлился всю дистанцию из шести раундов, а его итогом стала победа Никулина единогласным решением судей. В ходе встречи Тимуру удалось отправить соперника в нокдаун.

В прошлом Никулин выступал в топовой лиге кулачных боев Hardcore FC.