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Тимур Никулин победил Зелимхана Пулеметчика по правилам бокса на турнире PRAVDA

13:20
Тимур Никулин победил Зелимхана Пулеметчика.
Тимур Никулин победил Зелимхана Пулеметчика.
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Популярный в России кулачных боец Тимур Никулин успешно дебютировал в лиге PRAVDA, встретившись со звездой уличных боев STRELKA Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулеметчик.

Боксерский поединок продлился всю дистанцию из шести раундов, а его итогом стала победа Никулина единогласным решением судей. В ходе встречи Тимуру удалось отправить соперника в нокдаун.

В прошлом Никулин выступал в топовой лиге кулачных боев Hardcore FC.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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