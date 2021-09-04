Атаев победил Щеблыкина и стал чемпионом России по боксу

Россиянин Шарабутдин Атаев занял первое место на чемпионате России по боксу. В финальном поединке в весовой категории до 86 кг он победил соотечественника Вадима Щеблыкина единогласным решением судей.

Бой получился непростым, но новоиспеченный чемпион был уверен в своей победе.

«Бой был непростой, но я настраивался. Тяжелый, бьющий соперник. Задача состояла в том, чтобы обыграть его на высоту, тайминг. Мне удалось это выполнить, и я рад, — сказал Атаев «СЭ» после победы. — Считаю, что я победил единогласно. В конце третьего раунда соперник взорвался, но за это никак не могли отдать победу.

В конце третьего раунда я не выдохся, просто думал, что подвигаюсь в конце. Застрял в углу, и получилось, что пару ударов пропустил».

Чемпионат России по боксу в 2021 году проходил в городе Кемерово с 25 августа по 4 сентября.