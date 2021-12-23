Заслуженному тренеру России по боксу Рощенко предложили должность водителя автобуса

В Челябинске заслуженному тренеру России по боксу Владимиру Рощенко предложили должность водителя автобуса.

Как сообщает издание Znak.com, старший тренер сборной команды региона получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы ему предложили должность водителя автобуса с заработной платой 34 тысячи рублей.

Заслуженный тренер России по боксу направил обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой разобраться в ситуации.

«Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь. Самое обидно, что уведомление с предложением перейти на должность водителя автобуса мне вручил мой воспитанник Дмитрий Дягилев. Для меня, человека, отдавшего полвека боксу, это оказался удар ниже пояса огромной силы. И вместо почета и уважения на старости лет мне предлагают оказаться за рулем автобуса. Это горько и трагично... Прошу обратить внимание на произвол, творящийся в ОКУ «ЦСПБ Челябинской области» под руководством Дягилева», — написал Рощенко в письме.

В настоящее время коллеги Владимира Рощенко, его бывшие воспитанники и спортсмены готовят обращение в его защиту, которое намерены направить во всевозможные инстанции.