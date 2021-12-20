Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева в России

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол заявил, что готов провести объединительный бой против соотечественника Артура Бетербиева в России в мае.

«Это действительно так, этот бой может быть в мае, — сказал Бивол ТАСС. — У всех есть желание организовать этот бой. Всегда относился к Артуру с уважением, помню его по сборной. У нас абсолютно спокойные отношения».

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 17 побед (17 нокаутом), ни одного поражения.

В активе 30-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.