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Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева в России

18:50
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Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол заявил, что готов провести объединительный бой против соотечественника Артура Бетербиева в России в мае.

«Это действительно так, этот бой может быть в мае, — сказал Бивол ТАСС. — У всех есть желание организовать этот бой. Всегда относился к Артуру с уважением, помню его по сборной. У нас абсолютно спокойные отношения».

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 17 побед (17 нокаутом), ни одного поражения.

В активе 30-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13250687

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Иван Шитик все материалы автора
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