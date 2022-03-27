«Здесь есть плюсы и минусы». Владимир Кличко отреагировал на решение Усика покинуть Украину

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался о решении чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика покинуть Украину для подготовки к бою с британцем Энтони Джошуа.

«Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было, безусловно, непростое решение. Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны и поднят наш флаг , можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны», — приводит слова Владимира Кличко The Telegraph.

Повторный поединок в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может состояться в начале лета текущего года.

Напомним, 25 сентября прошлого года Александр Усик победил в Лондоне Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.