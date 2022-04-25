Бойцовский менеджер Виталий Тарасов поделился мнением касательно чемпионского поединка за титул WBC в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

«Были ли у Уайта шансы? Я думаю, что он был полным андердогом. Мы не видели каких-то технических элементов в его исполнении и какого-то арсенала, чтобы противостоять стилю Тайсона Фьюри. Из-за этого, на мой взгляд, исход боя был предрешен», — сказал Тарасов MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом состоялся в ночь на 24 апреля на лондонской арене «Уэмбли».

Ранее Фьюри выходил на ринг против американца Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года в Лас-Вегасе (США). Этот бой, который был остановлен в 11-м раунде, нокаутом выиграл британский спортсмен. В активе Фьюри 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.