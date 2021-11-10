Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своем лучшем поединке в карьере.

«Каждый бой особенный по-своему. Считаю, что одним из самых знаменитых поединков, где мне довелось испытать свои навыки и способности с лучшим боксером в истории, одним из лучших, был бой с Ленноксом Льюисом. К большому сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс обещал реванш, но он не состоялся. Считаю, что тогда я ответил своим скептикам. Один из ярких поединков. Могу сказать, так ужасно ни в одном поединке не выглядел. У меня прекрасная реакция, моя техника... Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары. Но в поединке с Ленноксом я выглядел ужасно. В поединке я себя не видел и был против остановки боя. Но потом увидел свое лицо и подумал: «Мама дорогая». Мурашки побежали по коже», — сказал Кличко в интервью журналисту Дмитрия Гордона.

Бой Кличко — Льюис прошел 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе. Льюис одержал победу техническим нокаутом, хотя по очкам на момент остановки боя на всех судейских записках лидировал Виталий Кличко со счетом 58:56.