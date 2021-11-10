Бывший чемпион WBO и WBC в тяжелом весе украинец Виталий Кличко признался, что раньше ему снился боксерский ринг.

«Раньше — да, — сказал Кличко в интервью Дмитрию Гордону. — В последнее время так устаю, что года полтора не снился [боксерский ринг]».

В своем последнем поединке, который состоялся в сентябре 2012 года в Москве, Кличко техническим нокаутом выиграл у немца Мануэля Чарра.

Всего на его счету 45 побед в 47-ми поединках. С 25 июня 2014 года он является главой Киевской городской государственной администрации.