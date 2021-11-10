Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Виталий Кличко: «Фьюри и Усик – два лучших боксера, надеюсь на бой между ними»

00:54
Александр Усик. Фото Reuters
Александр Усик. Фото Reuters
Теги:

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, кого он считает сильнейшими боксерами мира на данный момент.

«В этот промежуток времени есть два боксера, которые показали серьезный бокс, - сказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сегодня они два лучших боксера. Сейчас очень много спекуляций по поводу их встречи. Саша проведет защиту титула в реванше (с Энтони Джошуа - прим. "СЭ"), и очень надеемся, что бой Фьюри и Усика состоится».

35-летний Александр Усик ранее по очкам победил британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 33-летний Тайсон Фьюри победил нокаутом Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в этой же весовой категории.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=IUdoBAJY2j4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
0