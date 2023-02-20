Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя Усика и Фьюри

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) уверен, что чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0) будет очень сложно в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0). Об этом Ломаченко сказал ESNEWS.

— Усик против Фьюри. Как вы считаете, кто победит?

— Усик против кого?

— Против Тайсона Фьюри. Это будет нелегко.

— Конечно, нелегко. Нужно дождаться этого боя. Конечно, я за моего друга Александра. Но я не знаю, как пройдет бой, потому что это два разных размера. В дополнение Тайсон Фьюри очень умен. И его размер — это его преимущество. Зависит от того, какую стратегию выберет Усик и как он подготовится к этому бою, потому что к этому бою ему нужно быть очень физически сильным.

— Ваше сообщение вашим фанатам, тем, кто любит вас и поддерживает. Что вы им скажете?

— Я скажу большое спасибо тем, кто поддерживает меня в течение всей моей боксерской карьеры, в течение моей любительской карьеры. Это очень важно для нас. И продолжайте следить.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.