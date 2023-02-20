Бивол может подраться с непобежденным мексиканцем Мунгиа в июне или июле

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгиа (41-0) готов встретиться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0), заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя.

«Мунгиа готов к любому. Он хочет драться с любым в среднем, втором среднем и даже в полутяжелом весовых категориях, — сказал Оскар Де Ла Хойя Fight Hub TV. — Так что не удивляйтесь, если вы слышите о бое с Биволом.

Я собираюсь поговорить с Фернандо Бельтраном из Zanfer Promotions, когда он приедет из Тихуаны, чтобы обсудить Мунгию и посмотреть, что будет дальше. Но в идеале, я бы хотел, чтобы Мунгия сразился с Биволом в июне или июле».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).