Варгас победил Кастанеду единогласным решением судей

Американский боксер первого полусреднего веса Хосуэ Варгас победил своего соотечественника Кендо Кастанеду. Бой состоялся в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе (США).

22-летний Варгас победил единогласным решением судей (100-89, 98-91, 99-90). Он одержал 18 побед (9 нокаутов) на профессиональном ринге при одном поражении. 26-летний Варгас потерпел третье поражение при 17 победах (8 нокаутов).

Главным поединком вечера станет бой за звание чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.