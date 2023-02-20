В МОК сообщили, что чемпионаты мира по боксу IBA не являются квалификацией к Олимпийским играм

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что мужской и женский чемпионаты мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) не являются квалификационными соревнованиями к Олимпиаде-2024.

«Как было объявлено МОК в июне 2022 года, IBA не будет участвовать в квалификации и турнире по боксу в Париже в 2024 году. Единственная действующая квалификация — это система, одобренная исполнительным комитетом МОК в сентябре 2022 года, опубликованная и распространенная среди национальных олимпийских комитетов и национальных федераций бокса 6 декабря 2022 года», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы МОК.

В 2019 году IBA была лишена статуса признания из-за внутреннего финансового и управленческого кризиса. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований не были выполнены. В связи с этим МОК взял на себя задачу по организации олимпийских соревнований на Играх в Париже.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.